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    Врио губернатора Курской области сообщил о своих доходах

    Вчера, 11:50
    Врио губернатора Курской области сообщил о своих доходах
    На сайте администрации Курской области опубликована декларация за 2017 год врио губернатора Романа Старовойта, который в отчетный период был руководителем Федерального дорожного агентства. По официальным данным, за минувший год он заработал порядка двух миллионов рублей, а его супруга 62 тысячи. В собственности главы региона лишь 2/134 доли нежилого помещения общей площадью 5100 квадратных метров, а также легковой автомобиль «Крайслер». Вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми Старовойт пользуется дачей и квартирой площадью 165 кв. м.

     

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