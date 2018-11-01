Железногорец явился в суд с наркотиками

Полицейские задержали 27-летнего жителя Железногорска по подозрению в хранении синтетических наркотиков. Мужчина пояснил, что нуждался в деньгах, нашел в интернете предложение о распространении запрещенных веществ. Преступной деятельностью молодой человек занимался несколько месяцев. В отношении него возбудили уголовное дело. В назначенный день подозреваемый явился в городской суд Железногорска. После приговора его взяли под стражу. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у арестованного несколько пакетиков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом около четырех граммов. Кроме этого, наркополицейские установили, что осужденный сделал тайники-закладки на территории Железногорска. Злоумышленник намеревался сбыть «товар», рассчитывая на то, что его не осудят. Запрещенное вещество изъяли в тот же день. В УМДВ добавили, что у мужчины уже есть судимость за аналогичные преступления.

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