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    Железногорец явился в суд с наркотиками

    Вчера, 11:57
    Железногорец явился в суд с наркотиками
    Полицейские задержали 27-летнего жителя Железногорска по подозрению в хранении синтетических наркотиков. Мужчина пояснил, что нуждался в деньгах, нашел в интернете предложение о распространении запрещенных веществ. Преступной деятельностью молодой человек занимался несколько месяцев. В отношении него возбудили уголовное дело. В назначенный день подозреваемый явился в городской суд Железногорска. После приговора его взяли под стражу. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у арестованного несколько пакетиков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом около четырех граммов. Кроме этого, наркополицейские установили, что осужденный сделал тайники-закладки на территории Железногорска. Злоумышленник намеревался сбыть «товар», рассчитывая на то, что его не осудят. Запрещенное вещество изъяли в тот же день. В УМДВ добавили, что у мужчины уже есть судимость за аналогичные преступления.
    Если Вы обладаете информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом по телефонам 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

     

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