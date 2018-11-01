поиск по сайту
 

    "Авангард" после победы над дублем "Спартака" закрепился в тройке лидеров ФНЛ

    Вчера, 12:02
    В воскресенье, 4 ноября, футболисты курского «Авангарда» домашним матчем открыли 2-й круг Футбольной национальной лиги. В матче 20-го тура со счётом 3:2 подопечные Игоря Беляева обыграли «Спартак-2» из Москвы, это позволило им сохранить за собой третье место в турнирной таблице. Дважды за курскую команду отличился Роман Минаев. Ещё один мяч на свой счёт записал Роман Акбашев. Набрав 36 очков, куряне остались в тройке лидеров ФНЛ, более того, они сумели оторваться от квартета преследователей на 4 очка. Следующий матч "Авангард" проведёт 10 ноября в Волгограде с «Ротором».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама