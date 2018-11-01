"Авангард" после победы над дублем "Спартака" закрепился в тройке лидеров ФНЛ

В воскресенье, 4 ноября, футболисты курского «Авангарда» домашним матчем открыли 2-й круг Футбольной национальной лиги. В матче 20-го тура со счётом 3:2 подопечные Игоря Беляева обыграли «Спартак-2» из Москвы, это позволило им сохранить за собой третье место в турнирной таблице. Дважды за курскую команду отличился Роман Минаев. Ещё один мяч на свой счёт записал Роман Акбашев. Набрав 36 очков, куряне остались в тройке лидеров ФНЛ, более того, они сумели оторваться от квартета преследователей на 4 очка. Следующий матч "Авангард" проведёт 10 ноября в Волгограде с «Ротором».