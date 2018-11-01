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    У курских баскетболисток - 1 победа и 1 поражение

    Вчера, 12:04
    У курских баскетболисток - 1 победа и 1 поражение
    Баскетболистки курской «Инвенты» 4 ноября провели выездной матч в Москве. Встреча со столичным клубом МБА завершилась поражением курянок. Со счетом 67:63 победили москвички. Ударное трио «Инвенты» составили Ольга Фролкина — 18 очков, Елизавета Шабанова, оформившая дабл-дабл — 14 + 18 подборов, и Юлия Козик — 10 баллов. Следующий матч курянки проведут 8 ноября на своем паркете. В рамках группового этапа Кубка Европы команда Элен Шакировой примет «Цмоки-Минск» из Беларуси. Добавим, в субботу, 3 ноября, в очередном матче ПЛ курское «Динамо» разгромило аутсайдеров чемпионата – ногинский «Спартак». Встреча, прошедшая в СКК, завершилась со счётом 88:54 в пользу «бело-синих». В следующей игре «динамовки» в рамках Евролиги на выезде встретятся с греческим Олимпиакосом 7 ноября.

     

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