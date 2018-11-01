поиск по сайту
 

    Сегодня прощаются с легендой курского футбола Александром Галкиным

    Вчера, 11:30
    Сегодня прощаются с легендой курского футбола Александром Галкиным
    4 ноября ушел из жизни легенда курского спорта Александр Иванович Галкин, человек, который в 90-е спас курский футбол. Вся жизнь этого человека была связана с футбольным клубом «Авангард». Сегодня куряне прощаются с Александром Ивановичем.
    Как сообщили в футбольном клубе, прощание пройдёт на стадионе «Трудовые резервы» в спортзале Южной трибуны с 12.00 до 13.00. Похороны Александра Галкина пройдут на почётной аллее Северного кладбища в 13.30.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама