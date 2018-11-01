Сегодня прощаются с легендой курского футбола Александром Галкиным

4 ноября ушел из жизни легенда курского спорта Александр Иванович Галкин, человек, который в 90-е спас курский футбол. Вся жизнь этого человека была связана с футбольным клубом «Авангард». Сегодня куряне прощаются с Александром Ивановичем.

Как сообщили в футбольном клубе, прощание пройдёт на стадионе «Трудовые резервы» в спортзале Южной трибуны с 12.00 до 13.00. Похороны Александра Галкина пройдут на почётной аллее Северного кладбища в 13.30.