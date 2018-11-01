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    Новый замгубернатора приступил к работе

    Вчера, 13:03
    Новый замгубернатора приступил к работе
    Ликвидация повреждения теплосети в детском саду по улице Гоголя Курска стало первым вопросом совещания, которое сегодня утром провел новый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Сообщение об аварии в детском саду № 31 поступило в службу спасения 4 ноября в 23.50. Тепла и горячей воды лишилось не только детское учреждение, но и один из близлежащих домов по ул. Радищева, 80.
    Место порыва внутренней теплосети определили в кратчайшие сроки – повреждена труба, которая ведет в гараж и прачечную. Специалисты ПАО «Квадра» по просьбе руководства детсада отключили этот трубопровод от системы и локализовали повреждение. Горячая вода и отопление в детском саду и многоквартирном доме были подключены 5 ноября в 11.00. Сейчас детское учреждение работает в штатном режиме, без тепла пока остаются лишь прачечная и гараж. Там силами МУП «Гортеплосеть» продолжаются ремонтные работы. Алексей Смирнов, выслушав все доклады, принял решение лично выехать на объект и на месте проконтролировать ход работ.

     

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