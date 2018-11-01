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    Пожарные спасли на проспекте Клыкова пожилую курянку

    Вчера, 16:43
    Пожарные спасли на проспекте Клыкова пожилую курянку
    Поздним вечером 5 ноября в "Службу спасения" поступило сообщение о загорании в квартире на проспекте Клыкова. Прибывшим огнеборцам пришлось вскрывать дверь, так как из закрытой квартиры на 8 этаже шёл сильный дым. В помещении обнаружили 78-летнюю женщину без сознания, её экстренно передали медикам. Позже выяснилось, пожилая курянка решила приготовить еду, однако ей стало плохо. Еда на плите сгорела, сработала сигнализация, сообщение поступило в пожарную охрану. Благодаря этому женщину спасли. Сейчас она находится в больнице – сообщили в МЧС.

     

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