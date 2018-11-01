Руководитель Курскэнерго проинспектировал работу бригад Курского филиала МРСК Центра на масштабных учениях энергетиков в Тверской области

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» Александр Рудневский посетил Осташковский РЭС «Тверьэнерго», где трудится персонал филиала.

Он ознакомился с базой района электрических сетей, посетил места размещения бригад, рабочие места, пообщался с персоналом, проконтролировал обеспеченность его инструментами и техникой, объёмы выполненных работ.

На момент встречи сотрудники филиала «Курскэнерго» расчистили более 300 га просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 - 110 кВ с применением спецтехники – мульчеров и бульдозера. Суммарная фактическая дневная выработка бригад Курскэнерго на 20% выше, чем установленная планом.

В ходе совещания, которое руководитель Курскэнерго провел с мастерами и электромонтерами, он подчеркнул: «Участие в учениях – важный опыт для каждого из нас. То, что вы делаете каждый день, те объемы, которые наши специалисты выполняют в Фировском и Бологовском районах Тверской области, позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении населения, промышленных и социальных объектов региона при наступлении неблагоприятных погодных условий».

В федеральных учениях в Тверской области задействовано 149 курских энергетиков. Помимо расчистки трасс ВЛ, куряне выполняют обходы и осмотры линий электропередачи, устраняют выявленные дефекты.



