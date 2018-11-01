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    Руководитель Курскэнерго проинспектировал работу бригад Курского филиала МРСК Центра на масштабных учениях энергетиков в Тверской области

    Вчера, 17:04
    Руководитель Курскэнерго проинспектировал работу бригад Курского филиала МРСК Центра на масштабных учениях энергетиков в Тверской области
    Заместитель  генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» Александр Рудневский посетил Осташковский РЭС «Тверьэнерго», где  трудится персонал филиала.
    Он ознакомился с  базой района электрических сетей, посетил места размещения бригад, рабочие места, пообщался с персоналом, проконтролировал обеспеченность  его инструментами и  техникой, объёмы выполненных работ.  
    На  момент встречи сотрудники филиала «Курскэнерго»  расчистили более 300 га просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 - 110 кВ с применением спецтехники – мульчеров и бульдозера.  Суммарная фактическая дневная выработка бригад Курскэнерго на 20% выше, чем установленная планом.   
    В ходе совещания, которое руководитель Курскэнерго провел с мастерами и электромонтерами, он  подчеркнул: «Участие в учениях – важный опыт для  каждого из нас. То, что вы   делаете  каждый день, те объемы, которые наши специалисты выполняют в  Фировском и Бологовском районах Тверской области, позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении  населения, промышленных и социальных объектов региона при наступлении неблагоприятных погодных условий».
    В  федеральных учениях   в Тверской области задействовано 149 курских энергетиков.  Помимо расчистки трасс ВЛ, куряне выполняют обходы и осмотры линий электропередачи, устраняют выявленные дефекты.

     

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