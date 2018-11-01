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    Более 2,5 миллионов выделили на освещение Курска

    Вчера, 08:04
    Более 2,5 миллионов выделили на освещение Курска
    На очередном заседании Курского горсобрания депутаты поинтересовались у мэра, когда в Курске наладится уличное освещение. Николай Овчаров сообщил, что контракт на работы по электрификации улиц заключён с АО «Горсвет», на работы выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей на ноябрь и декабрь 2018-го, скоро проблема будет решена. Напомним, прокуратура еще год назад потребовала у властей Курска восстановить уровень освещённости. Ранее за уличное освещение отвечала компания «АйТи Энергофинанс». В ноябре 2017-го СК возбудил уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия». Оно все еще расследуется, проводятся экспертизы. Ущерб оценили в 250 миллионов рублей. 

     

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