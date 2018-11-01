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    Несовершеннолетние куряне нарушили закон более 200 раз

    Вчера, 08:03
    Несовершеннолетние куряне нарушили закон более 200 раз
    На учете в органах внутренних дел Курской области состоит 1203 несовершеннолетних, 143 из них  за общественно-опасные деяния и 870 за административные правонарушения. В этом году зафиксировано 231 преступление, совершенное юными курянами или при их участии, закон нарушили 175 несовершеннолетних, большинство это школьники или студенты. В основном преступники из этой категории совершали кражи. Помимо этого зафиксировано 11 грабежей, 2 разбойных нападения, 3 мошенничества. Участились случаи продажи наркотиков с помощью закладок - сообщили в УМВД.

     

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