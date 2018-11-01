поиск по сайту
 

    В Курске состоится еще один концерт «Джазовой провинции»

    Вчера, 08:04
    В Курске состоится еще один концерт «Джазовой провинции»
    Сегодня в Курске состоится очередной концерт международного фестиваля «Джазовая провинция». В программе - ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина с вокалисткой Юлией Касьян, Винцкевич & Kershaw трио, солировать будет участница шоу «Голос» Ксения Коробкова. Также на сцену выйдут джазмены из Норвегии, Бразилии и Голландии. Начало концерта в 19 часов в концертном зале «Свиридовский». В Курске последний концерт «Джазовой провинции» проведут 17 ноября. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама