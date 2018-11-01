В Курске состоится еще один концерт «Джазовой провинции»

Сегодня в Курске состоится очередной концерт международного фестиваля «Джазовая провинция». В программе - ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина с вокалисткой Юлией Касьян, Винцкевич & Kershaw трио, солировать будет участница шоу «Голос» Ксения Коробкова. Также на сцену выйдут джазмены из Норвегии, Бразилии и Голландии. Начало концерта в 19 часов в концертном зале «Свиридовский». В Курске последний концерт «Джазовой провинции» проведут 17 ноября.