В Железногорске пожарные спасли из горящей многоэтажки 18 человек

Накануне вечером в многоэтажке на улице Гагарина в Железногорске загорелись электросчетчики. Весь подъезд заволокло дымом. На место происшествия направились пожарные трех частей, полицейские, медики и работники электрических сетей. Горели счетчики, расположенные в электрощитовых со второго по шестой этаж. Из-за сильного задымления могли пострадать люди, поэтому пожарные решили эвакуировать жителей. На свежий воздух огнеборцы вывели 13 человек и эвакуировали 5. Для оказания помощи жильцам применялись «самоспасы» (средства защиты органов дыхания). К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Загорание оперативно ликвидировали. Огонь повредил пять электрощитовых, закоптил лестничные клетки. Жилые квартиры от пламени не пострадали. Причины пожара устанавливаются - отметили в МЧС.