Треть молочной продукции в курских социальных учреждениях признали фальсификатом

В Курской области треть молочной продукции признали фальсификатом. Сотрудники Россельхознадзора отобрали 156 проб в учреждениях социальной сферы и магазинах крупной торговой сети. Примерно каждая третья проба показала положительный результат по фальсификации. Несоответствие обнаружилось практически по всем показателям технических регламентов, начиная с состава продукции, завершая содержанием бактерий группы кишечной палочки. В Россельхознадзоре пояснили: в учреждения социальной сферы и магазины под видом сливочного масла, творога и сыра зачастую поставляется суррогат из растительных масел. После проверки отозвано 47 деклараций о соответствии молочной продукции, составлены административные протоколы на 170 тысяч рублей, два административных материала находятся на рассмотрении в Арбитражном суде. 6 курских и 9 изготовителей из других регионов попали в реестр недобросовестных производителей.