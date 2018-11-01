поиск по сайту
 

    Треть молочной продукции в курских социальных учреждениях признали фальсификатом

    Вчера, 12:20
    Треть молочной продукции в курских социальных учреждениях признали фальсификатом
    В Курской области треть молочной продукции признали фальсификатом. Сотрудники Россельхознадзора отобрали 156 проб в учреждениях социальной сферы и магазинах крупной торговой сети. Примерно каждая третья проба показала положительный результат по фальсификации. Несоответствие обнаружилось практически по всем показателям технических регламентов, начиная с состава продукции, завершая содержанием бактерий группы кишечной палочки. В Россельхознадзоре пояснили: в учреждения социальной сферы и магазины под видом сливочного масла, творога и сыра зачастую поставляется суррогат из растительных масел. После проверки отозвано 47 деклараций о соответствии молочной продукции, составлены административные протоколы на 170 тысяч рублей, два административных материала находятся на рассмотрении в Арбитражном суде. 6 курских и 9 изготовителей из других регионов попали в реестр недобросовестных производителей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама