Курянка лишилась денег, забыв сумку на лавке у дома

Полицейские разыскивают мужчину 45-50 лет, подозреваемого в краже денег с банковской карты, принадлежащей курянке. Женщина заносила домой покупки и забыла свою сумку на скамейке у подъезда. Не прошло и получаса, как на телефон стали приходить СМС о снятии средств с её банковского счёта. Потерпевшая выбежала на улицу, но сумки на месте уже не было.

Подозреваемый нашёл внутри кредитку, на которой женщина сама записала ПИН-код и сразу снял все деньги – 23 тысячи рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить фото мужчины. Он среднего роста, около 170-175 см, плотного телосложения, волосы средней длины с сединой, носит бороду типа «испанка» с сединой и очки для зрения в металлической оправе. Был одет в чёрный пуховик без капюшона с отворотами на карманах, тёмные джинсы и чёрные туфли. Граждане, которые желают оказать помощь следствию в розыске подозреваемого, могут обращаться в полицию по телефонам 58-33-90, 8-951-315-85-19 или 102. Конфиденциальность гарантирована.