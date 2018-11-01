ЛДПР требует у прокуратуры предотвратить передачу мандата Александру Михайлову

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов направил запрос прокурору Курской области Алексею Цуканову. Он требует у ведомства предотвратить передачу мандата облдумы Александру Михайлову. Напомним, 30 октября Курская областная Дума приняла поправки к закону, которые позволяют экс-губернатору Александру Михайлову вновь получить мандат депутата регионального парламента. Эта поправка позволит Михайлову, возглавлявшему список «Единой России» на выборах в облдуму 2016 года, стать депутатом, а затем попасть в Совет Федерации.

Как поясняет депутат Госдумы Сергей Иванов в своем обращении, есть постановление Конституционного Суда РФ 2014 года, где рассматривалась почти аналогичная ситуация, только с Государственной Думой. Суд вынес решение: если человек единожды отказывается от предоставленного мандата, второй раз на него претендовать он не имеет права, так как должен быть исключён из списка кандидатов. Тем не менее, мандатная комиссия Курской облдумы одобрила заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий топ-менеджер "Металлоинвеста" Андрея Варичева.