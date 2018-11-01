Курскэнерго приглашает школьников принять участие в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приглашает детей и подростков от пяти до 18 лет поучаствовать в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания». Конкурс на знание правил электробезопасности проводится по четырём номинациям: «Эрудиция», «Классный электропатруль», «Творчество» и «Педагог».

Каждый может подать заявку в любой из номинаций. Участникам предлагаются несколько вариантов участия: разгадать кроссворд, сложив из выделенных букв кодовую фразу, всем классом реализовать авторский проект по электробезопасности или же попрактиковаться в составлении загадок, ребусов, стихов и других произведений собственного сочинения.

Чтобы стать участником, необходимо присоединиться к группе «Энерголандия» в «ВКонтакте», скачать анкету, заполнить её и выслать по электронному адресу konkurs@mrsk-1.ru.

Тридцать первых участников группы, приславших свои анкеты, получат сувенирный набор посла электробезопасности, а пять участников, сделавших репост новости о конкурсе на своей странице во «ВКонтакте» – приз за «Счастливый репост».

Конкурс продлится до первого марта 2019 года. Подробную информацию о нем можно найти на сайте ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/

и в группе ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno



