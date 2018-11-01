Сегодня в Курске откроют Центр серебряного волонтерства

Сегодня в Областном Дворце молодёжи состоится открытие Центра серебряного волонтерства, то есть волонтерами в данном случае выступает старшее поколение. На церемонии презентуют деятельность Центра, ближайшие планы, а также обсудят вопросы межведомственного взаимодействия по развитию и поддержки серебряных волонтеров. Курская область вошла в число 15 регионов – победителей конкурса «Молоды душой» и получила субсидию в 200 тысяч рублей.



