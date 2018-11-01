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    В Курске задержаны подозреваемые в краже металла

    Вчера, 14:41
    В Курске задержаны подозреваемые в краже металла
    Полиция установила подозреваемых в краже металла с подсобной территории курской организации. Трое злоумышленников в возрасте от 22 до 24 лет были задержаны сотрудниками ППС и ГИБДД, которые заметили подозрительных граждан, перевозивших металл. Показания троих приятелей разнились, поэтому разбирательство продолжили в отделе. Там и выяснилось, что груз был похищен. Краденое изъяли в полном объеме. Сейчас эксперты определяют сумму ущерба, нанесенного предприятию. При досмотре у одного из задержанных обнаружили порцию растительных наркотиков. По словам молодого человека, он их нашел и собирался употребить. Проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. Двое из подельников ранее уже были судимы. Молодой человек, имевший при себе наркотики, также может стать фигурантом уголовного дела за хранение запрещенных веществ.

     

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