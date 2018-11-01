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    Житель Льгова 12 лет травил соседей ртутью

    Вчера, 14:51
    Житель Льгова 12 лет травил соседей ртутью
    Житель Льгова годами травил своих соседей ртутью. Мужчина залил вещество в соседнюю квартиру через чердак. «Как он признался, он 12 лет хранил ее у нас на чердаке, эту ртуть. Решил ее он забрать. Шел, но вроде бы споткнулся. Но если бы споткнулся, она была бы вся на чердаке. Это надо снять, этот люк верхний, и залить ее — вот каким образом она у нас оказалась», — рассказала хозяйка дома Людмила Глазунова ГТРК "Курск". Она сразу позвонила в экстренную службу и объяснила ситуацию. «Меня, наверное, приняли за сумасшедшую. Они сказали: "Мы перезвоним". Никакого перезвона мне не было», — добавила Глазунова.
    На вызов сначала приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов забрали частички ртути в качестве вещественных доказательств. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. В МЧС сообщили, что в дом направили химико-радиометрическую лабораторию. Выяснилось, что показатели превышали допустимые значения в десятки раз. Власти Льгова заявили, что такая ситуация происходит впервые. Администрация выделила деньги из городского бюджета на проведение демеркуризации.

     

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