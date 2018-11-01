Власти Курска не спешат выкупать детский сад на Дериглазова

Власти Курска не спешат выкупать детский сад на проспекте Дериглазова. Он открылся в январе 2017-го. Прошло почти два года, администрация города до сих пор не выкупила здание у завода КПД, построившего его. Собственник подал в суд, и тот постановил, что город должен вернуть помещение. Меж тем дошкольное учреждение посещают более 400 детей. Глава городского комитета образования Сергей Белкин заявил, что никто детский сад выселять не будет. По его словам, с КПД достигнуто соглашение о том, что решение суда пока не поступит в исполнение. Когда власти собираются выкупить детсад, неизвестно. В бюджете на 2019 год такая статья расхода не заложена. «Мы рассчитываем на дополнительные доходы. Например, от продажи муниципального имущества. Как только в бюджете появятся такие средства, город сможет выкупить помещение», - пояснил Белкин. Правда, он не уточнил, о какой сумме идет речь. Изначально объект стоил 206 миллионов рублей. Но после двухлетней эксплуатации цена должна снизиться.



