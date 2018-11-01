Курянку за неуплату алиментов на содержание четырех детей отправили в колонию. Как рассказали в службе судебных приставов, в отношении жительницы Рыльска завели исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 3-х несовершеннолетних детей и задолженности на одного совершеннолетнего ребенка в размере. Женщина должна была перечислять своим детям половину ежемесячного дохода. Исполнять свои обязательства курянка не спешила, нигде не работала, на учет в центр занятости не становилась и никакой материальной помощи детям не оказывала. Так образовалась задолженность по алиментам более 275 тыс. руб. На нерадивую мамашу завели административное дело, ее приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов. Но на путь исправления должница так и не встала. Это привело к тому, что за неуплату алиментов на нее завели уголовное дело. Суд отправил женщину к 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.



