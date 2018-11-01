поиск по сайту
 

    Курск присоединится к акции "Географический диктант"

    Сегодня, 08:02
    Курск присоединится к акции
    В Курске 11 ноября состоится масштабная международная просветительская акция «Географический диктант-2018». Это уже четвертый диктант, который проводится Русским географическим обществом. В этом году в структуре диктанта произойдут новшества. Он будет состоять из двух частей, в каждой по 15 вопросов. Вопросы будет более легкими, чтобы ответить на них, необходимо применить сообразительность, умение мыслить логически.  Одной из крупных площадок для диктанта в Курске станет библиотека имени Асеева. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по электронной почте konbaseev@yandex.ru, или по телефону (4712) 70-17-28, либо же в библиотеке.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама