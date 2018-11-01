Курск присоединится к акции "Географический диктант"

В Курске 11 ноября состоится масштабная международная просветительская акция «Географический диктант-2018». Это уже четвертый диктант, который проводится Русским географическим обществом. В этом году в структуре диктанта произойдут новшества. Он будет состоять из двух частей, в каждой по 15 вопросов. Вопросы будет более легкими, чтобы ответить на них, необходимо применить сообразительность, умение мыслить логически. Одной из крупных площадок для диктанта в Курске станет библиотека имени Асеева. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по электронной почте konbaseev@yandex.ru, или по телефону (4712) 70-17-28, либо же в библиотеке.



