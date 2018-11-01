Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания

7 ноября 2018 года, г. Воронеж. За 9 месяцев 2018 года число платежей прошедших в удаленных каналах обслуживания Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 12% и составило 189,3 млн платежей на общую сумму свыше 89 млрд руб. Наиболее популярным каналом для оплаты стало мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: здесь количество платежей увеличилось в 2 раза и составило 50,9 млн транзакций.

В мобильном приложении стало удобней платить за услуги ЖКХ по штрих-коду: количество платежей выросло в 2,75 раза и составило 12 млн транзакций на общую сумму более 10, 4 млн рублей. Доля платежей по штрих-коду в мобильном приложении за 9 месяцев достигла 69%, увеличившись за этот период на 15 процентных пунктов.

Пользователям интернет-банкинга сегодня доступны практически все операции: платежи и переводы, создание регулярных платежей, покупка и продажа валюты, открытие вкладов, подача заявки на кредит и т.д.

Кроме того, с помощью "Сбербанк Онлайн" можно пополнять счета электронных кошельков, расплачиваться в виртуальных магазинах, покупать билеты в кино, театры, концерты, авиабилеты и даже анализировать свои расходы. Последнее позволяет клиенту отслеживать его траты и распределять их по категориям, сравнивать свои текущие и прошлые расходы/ При этом спектр онлайн-услуг постоянно расширяется. У клиентов есть возможность переводить средства клиентам других банков по номеру карты. Дополнительным бонусом к удобству онлайн-обслуживания являются повышенные ставки по вкладам и сниженная комиссия по платежам.

В Центральном Черноземье популярность сервисов удаленного обслуживания растет год от года. Например, в целом по стране аудитория пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47 процентов и превысила 40 млн человек.

В среднем пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3 млн операций в день, что на 74 % больше, чем год назад. Самые востребованные операции — P2P-переводы, на которые пришлось 47 % от общего количества ежедневных операций в Сбербанк Онлайн. За год количество P2P-переводов в приложении выросло на 85 %, количество переводов между своими счетами — на 78 %, платежей через Сбербанк Онлайн — на 59 %.

Более 60 % пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» используют его как основной цифровой канал — 24,3 миллиона человек. За год этот показатель вырос на 64 %.







