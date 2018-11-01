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    «Динамо» обыграло «Олимпиакос» в матче Евролиги

    Вчера, 11:49
    «Динамо» обыграло «Олимпиакос» в матче Евролиги
    Баскетболистки курского "Динамо" обыграли на выезде греческий "Олимпиакос" в матче группового этапа Евролиги. Встреча группы В, прошедшая в Пирее, завершилась со счетом 73:67 в пользу курянок. В составе "Динамо" самой результативной стала Бреанна Стюарт, сделавшая дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). В следующем матче турнира "Динамо" сыграет дома с турецким "Фенербахче" 28 ноября. Сегодня же курской «Инвенте» предстоит домашний матч Кубка Европы. На паркете СКК наши баскетболистки примут «Цмоки Минск». На счету «Инвенты» сейчас одна победа и одно поражение в турнире. Начало сегодняшней встречи в 19 часов.

     

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