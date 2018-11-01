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    Троих сотрудников курского СИЗО обвиняют в насилии над заключенным

    Вчера, 12:12
    Троих сотрудников курского СИЗО обвиняют в насилии над заключенным
    В Курске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий тремя сотрудниками Следственного изолятора №1 регионального УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в сентябре 2018 года трое сотрудников СИЗО при исполнении своих служебных обязанностей применили насилие к 23-летнему осужденному. Случай вскрылся благодаря записям с видеорегистраторов. На время предварительного следствия обвиняемых отправили под домашний арест.

     

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