Троих сотрудников курского СИЗО обвиняют в насилии над заключенным

В Курске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий тремя сотрудниками Следственного изолятора №1 регионального УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в сентябре 2018 года трое сотрудников СИЗО при исполнении своих служебных обязанностей применили насилие к 23-летнему осужденному. Случай вскрылся благодаря записям с видеорегистраторов. На время предварительного следствия обвиняемых отправили под домашний арест.