поиск по сайту
 

    В Суджанском районе "скорая" выехала к пациенту спустя 3 часа после вызова

    Вчера, 13:01
    В Суджанском районе
    Множество нарушений выявила прокурорская проверка в Суджанской ЦРБ. Например, одновременный приём больных и здоровых детей в кабинете подросткового врача. Помимо этого, прокуроры выявили факты формальной диспансеризации. Некоторые пациенты до врачей так и не добрались, хотя в документах запись о диспансеризации есть. Это позволило медучреждению получать страховое возмещение из Фонда медстраха, не проводя положенных осмотров. Самые вопиющие нарушения касались работы службы скорой помощи. Так, выявлен факт выезда к больному через 3 часа после вызова. В это время бригада "скорой" без каких-либо оснований отдавала приоритет обслуживанию пациентов по более поздним вызовам. Прокурор потребовал от главного врача Суджанской райбольницы оперативно устранить выявленные нарушения и полностью исключить их в дальнейшем.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама