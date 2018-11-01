В Суджанском районе "скорая" выехала к пациенту спустя 3 часа после вызова

Множество нарушений выявила прокурорская проверка в Суджанской ЦРБ. Например, одновременный приём больных и здоровых детей в кабинете подросткового врача. Помимо этого, прокуроры выявили факты формальной диспансеризации. Некоторые пациенты до врачей так и не добрались, хотя в документах запись о диспансеризации есть. Это позволило медучреждению получать страховое возмещение из Фонда медстраха, не проводя положенных осмотров. Самые вопиющие нарушения касались работы службы скорой помощи. Так, выявлен факт выезда к больному через 3 часа после вызова. В это время бригада "скорой" без каких-либо оснований отдавала приоритет обслуживанию пациентов по более поздним вызовам. Прокурор потребовал от главного врача Суджанской райбольницы оперативно устранить выявленные нарушения и полностью исключить их в дальнейшем.