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    В Курске в столкновении "Тойоты" и "Калины" пострадала женщина и ребенок

    Вчера, 13:14
    В Курске в столкновении
    7 ноября на курских дорогах случилось два ДТП, в которых ранения получили дети. По данным Госавтоинспекции, около 14 часов на Кривецком переулке столкнулись «Тойота Ленд Крузер», которая поворачивала налево в направлении улицы 2-я Новоселовка, и «Лада Калина», которая ехала в сторону улицы Малых. В результате ДТП внедорожник упал в овраг. Женщина-водитель и 4-летняя девочка-пассажир «Тойоты» получили ранения различной степени тяжести.
    Еще одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения, произошло в Железногорске. На улице Ленина автомобиль «Пежо» сбил 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. Пострадавшая обратилась в медучреждение.

     

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