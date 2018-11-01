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    Движение транспорта под Обоянью восстановлено после массового ДТП

    Вчера, 16:34
    Движение транспорта под Обоянью восстановлено после массового ДТП
    Движение транспорта под Обоянью восстановлено после массового ДТП – сообщили в ГИБДД. Ранее мы рассказывали: на трассе М-2 «Крым» образовался крупный затор. По уточненным данным, утром на объездной дороге под Обоянью столкнулись семь автомобилей: две фуры, микроавтобус, грузовик и три легковушки. В ГИБДД пояснили, что это были три разных аварии. Сначала на трассе столкнулись две фуры. Затрудненное движение, мокрая дорога и туман стали причиной еще одной аварии, в которой пострадали два автомобиля. Потом столкнулись еще три. Попавшие в аварию машины перекрыли всю трассу. Объезд организовали через Обоянь. 

     

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