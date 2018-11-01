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    В Курской области прогнозируют туман и гололедицу

    Вчера, 17:36
    В Курской области прогнозируют туман и гололедицу
    В Курской области снова ожидается туман – предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. В нем говорится, что сегодня ночью в регионе возможны небольшие моросящие осадки, в темное время суток повсеместно, а завтра днем местами туман. В ночные и утренние часы на дорогах возможна гололедица. Спасатели призывают автомобилистов быть особенно внимательными и осторожными. Напомним, сегодня утром туман и гололедица привели к массовому ДТП с семью машинами в Обоянском районе. Из-за этого трасса М-2 «Крым» встала в пробках, транспорт пустили в объезд через Обоянь. 

     

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