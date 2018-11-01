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    Старовойт продегустировал продукцию курских производителей

    Вчера, 18:44
    Старовойт продегустировал продукцию курских производителей
    Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил итоговый смотр-конкурс «Покупаем курское». Свою продукцию представили 33 предприятия, производящие продукты питания, изделия легкой и швейной промышленности, оказывающие услуги общественного питания. Продукция предприятий пришлась по душе главе региона. Глава региона продегустировал курские товары, отметил натуральный вкус йогуртов. Также врио губернатора в разговоре с участниками конкурса интересовался, из какого сырья производится продукция, рынками сбыта, условиями работы с федеральными сетями. «Мы продолжим работу по расширению ассортимента курской продукции, ее позиционированию в торговых сетях и на межрегиональном уровне. Ведь в Курской области создана необходимая база для производства - как сельскохозяйственного сырья, так и готовых изделий, - заявил Роман Старовойт. 

     

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