Сегодня в Курск прибудут мощи Луки Крымского

Сегодня ближе к 17 часам в Курск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского. Поклониться им православные смогут в Знаменском соборе до 12 ноября. Главную крымскую святыню впервые вывезли с исторической родины на длительный период - ее путешествие по 17 российским городам растянулось почти на два месяца. Святитель Лука Войно-Ясенецкий - один из самых почитаемых святых, живших в XX веке, при земной жизни он помогал людям как врач. Сейчас верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях. Судьба святителя Крымского напрямую связана с Курской областью. В начале XX века он несколько лет работал хирургом в Верхнем Любаже и Фатеже.



