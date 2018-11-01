Начался поиск главной ёлки Курска. Городской комитет экологической безопасности и природопользования принимает предложения горожан, руководства предприятий и организаций, готовых подарить новогоднее дерево, которое украсит Красную площадь в новогодние праздники. Требование к пушистой красавице – правильная форма, высота не менее 17 м, диаметр ствола не менее 40 см, ширина кроны не менее 7 м. Жители города и прилегающих районов области могут звонить с предложениями по телефону 70-22-68 или прислать их по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru.