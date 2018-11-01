На Театральной площади снова появится военная техника

На Театральной площади Курска снова появится военная техника. Завтра там состоится очередная акция «Есть такая профессия – Родину защищать», она посвящена 100-летию образования войск радиационной, химической и биологической защиты. Представители войсковой части 11262 расскажут гостям праздника о буднях военной службы. Посетители не только увидят выставку современной военной техники войск РХБЗ, но и получат уникальную возможность облачиться в спецснаряжение, взять в руки настоящее боевое оружие. Здесь же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Акция состоится 10 ноября с 9 до 15 часов.



