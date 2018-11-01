Сегодня и завтра в налоговых инспекциях Дни открытых дверей

Сегодня и завтра во всех налоговых инспекциях Курской области - Дни открытых дверей, здесь гражданам ответят на вопросы по имущественным налогам. Специалисты налоговой службы подробно расскажут, кто должен платить налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном районе. Кроме того, куряне смогут пройти регистрацию в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В этом году кампания по уплате имущественных налогов завершится 3 декабря. Сегодня День открытых дверей пройдет с 9 до 18 часов, завтра - с 10 до 15 часов.



