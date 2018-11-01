Приставы арестовали 28 машин должников

Курские приставы продолжают совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, они выявляют водителей-должников с помощью радаров «КРИС-П» и «Кордон». В октябре остановили порядка 300 автомобилей. С должников удалось взыскать более 370 тысяч рублей. К тем, кто отказывались на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Так приставы арестовали 28 машин.

УФССП России по Курской области напоминает жителям региона, чтобы узнать, являетесь ли вы должником, воспользуйтесь сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области http://r46.fssprus.ru.