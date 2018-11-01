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    Курские футболисты сыграют с московскими "Спартаком" и "Динамо"

    Сегодня, 12:34
    Курские футболисты сыграют с московскими
    С 12 ноября по 17 ноября в Москве пройдёт ХIV Всероссийский юношеский турнир «БЕСКОВ И ЕГО КОМАНДА», памяти заслуженного тренера СССР Константина Бескова, среди футболистов 2005 года рождения.  В соревнованиях примут участие воспитанники "Детско-юношеской спортивной школы №4" под руководством тренера Сергея Вялых. Наши юные футболисты попали в группу "А", где встретятся с Академиями "Спартак" г. Москва, "Динамо" г. Москва, ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону. Всего участие примут участие 8 команд, в группе "Б" встретятся Академии "Локомотив" г. Москва, ПФК "ЦСКА" г. Москва, УОР №5 Московская область, ФК "Тюмень" г. Тюмень. Турнир организован "Детской Футбольной Лигой" совместно с ФК "Спартак" г. Москва, в чьём манеже и пройдут игры.

     

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