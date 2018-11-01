Полицейские принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Поздравляя на торжественном собрании представителей УВД всех районов и городов, врио губернатора Курской области Роман Старовойт отметил высокую общественную значимость и необходимость работы правоохранительного ведомства. Он подчеркнул, что она проводится сотрудниками органов внутренних дел в конструктивном и постоянном взаимодействии с областной администрацией.

Роман Старовойт выразил благодарность руководству областного управления, всему личному составу за результативную работу и поддержку при решении вопросов безопасности региона.

- Уверен, вы и впредь будете решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности, достойно решать все поставленные задачи. Рассчитываю на ваш профессионализм, компетентность и преданность долгу, - подчеркнул он.

На торжественном собрании было отмечено, что в 2018 году в органы внутренних дел региона поступило на 5% меньше заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Самым распространенным видом преступлений в регионе являются кражи. Принимаемые усилия по их раскрытию позволили добиться того, что удельный вес раскрытых краж в Курской области почти в два раза превышает средний показатель по ЦФО (Курская область - 63,5%; ЦФО - 35,0%). Ведется работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. Усиливается борьба с экономическими преступлениями. С учетом приграничного положения региона многое делается для обеспечения соблюдения миграционного законодательства, и это, в свою очередь, способствовало снижению преступности среди иностранных граждан.

В Курской области создано 280 добровольных народных дружин общей численностью 3500 человек. Благодаря их активной работе в 2018 году пресечено 79 преступлений и 1195 административных правонарушений.



