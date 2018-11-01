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    «Авангард» сыграет в Волгограде с «Ротором»

    Сегодня, 08:30
    «Авангард» сыграет в Волгограде с «Ротором»
    В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги один из лидеров «Авангард» сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Для курян этот стадион уже знаком: на «Волгоград Арене» 9 Мая «сине-белые» уступили в финале Кубка России ленинградскому «Тосно». К этой встрече с «Ротором» подопечные Игоря Беляева заработали 36 очков, что позволило занять 3-е место в ФНЛ. У волгоградцев -24 балла и 14-е место. «Авангард» встречался с «Ротором» 19 раз и только четырежды праздновал победу. Еще три встречи завершились вничью. Сегодняшняя игра начнется в 13 часов. 

     

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