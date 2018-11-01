В Курске проверять благоустройство после разрытий будет специальная комиссия. На ее создание мэрию сподвигло значительное количество поступающих обращений горожан. В комиссию войдут представители комитета ЖКХ, управления муниципального контроля Курска, городской инспекции, администрации Центрального округа и «Квадры». Эта комиссия будет оценивать качество благоустройства мест разрытий. Она уже приступила к обследованию улиц Красной Армии и Володарского. После проверки теплоэнергетикам «Квадры» направят требования устранить выявленные замечания. Также рассмотрят вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.