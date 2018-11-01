поиск по сайту
 

    Сегодня ковчег с мощами Луки Крымского покинет Курск

    Сегодня, 08:04
    Сегодня ковчег с мощами Луки Крымского покинет Курск
    Сегодня ковчег с мощами святителя Луки Крымского покинут Курск. Паломники могут им поклониться до 11 часов в Знаменском соборе. Затем главная крымская святыня продолжит свое путешествие по российским городам. Напомним, ковчег с мощами прибыл в Курск вечером 9 ноября. К святителю Луке Крымскому обращаются с просьбами о помощи в различных болезнях. Его судьба напрямую связана с Курской областью. В начале XX века он несколько лет работал хирургом в Верхнем Любаже и Фатеже.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама