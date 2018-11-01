Сегодня ковчег с мощами Луки Крымского покинет Курск

Сегодня ковчег с мощами святителя Луки Крымского покинут Курск. Паломники могут им поклониться до 11 часов в Знаменском соборе. Затем главная крымская святыня продолжит свое путешествие по российским городам. Напомним, ковчег с мощами прибыл в Курск вечером 9 ноября. К святителю Луке Крымскому обращаются с просьбами о помощи в различных болезнях. Его судьба напрямую связана с Курской областью. В начале XX века он несколько лет работал хирургом в Верхнем Любаже и Фатеже.