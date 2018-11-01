Бизнесмена заставили убрать нелегальный павильон

В Курске приставы обязали индивидуального предпринимателя освободить земельный участок, на котором он нелегально разместил торговый павильон. Взыскателем выступала Администрация Сеймского округа. Должник незаконно установил ларек и продавал продукты питания. Однако бизнесмен не торопился выполнять требования. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 5 тысяч рублей. Также ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа в тысячу рублей. Только после применения этих мер бизнесмен, осознав неизбежность исполнения решения суда, освободил территорию, демонтировав торговый павильон собственными средствами.



