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    Бизнесмена заставили убрать нелегальный павильон

    Сегодня, 08:16
    Бизнесмена заставили убрать нелегальный павильон
    В Курске приставы обязали индивидуального предпринимателя освободить земельный участок, на котором он нелегально разместил торговый павильон. Взыскателем выступала Администрация Сеймского округа. Должник незаконно установил ларек и продавал продукты питания. Однако бизнесмен не торопился выполнять требования. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 5 тысяч рублей. Также ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа в тысячу рублей. Только после применения этих мер бизнесмен, осознав неизбежность исполнения решения суда, освободил территорию, демонтировав торговый павильон собственными средствами.

     

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