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    Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%

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    Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%

    12 ноября 2018 года, г. Воронеж. Число торговых точек, использующих терминалы Сбербанка, в Центральном Черноземье постоянно увеличивается. За текущий год их количество выросло более чем на 40%.

    В настоящий момент 75 тысяч торговых точек региона используют для проведения оплаты картами терминалы Сбербанка. В Центральном Черноземье более четверти розничного товарооборота приходится на платежи по картам, и эта доля быстро растет.

    Перевести оплату в безналичную форму – приоритетная задача банка, который не только формирует комфортную среду для создания безналичного мира, но и активно взаимодействует с торговыми точками, расширяя «географию» терминалов Сбербанка. Кроме того, ведется работа по повышению финансовой грамотности населения. Сотрудники Центрально-Черноземного банка рассказывают о преимуществах безналичной оплаты, так как этот способ действительно более простой, удобный и оперативный.

    Например, сегодня более половины действующих карт Сбербанка в регионе поддерживают технологию бесконтактной оплаты. При совершении покупок такую карту достаточно приложить к терминалу, что сокращает очереди в кассы торговых предприятий.

    Кроме того, для стимулирования безналичной оплаты реализуются различные проекты – это и возможность безналично оплачивать проезд в общественном транспорте, и уникальная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» для владельцев карт.

     

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