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    Пост замгубернатора Курской области занял Максим Бесхмельницын

    Сегодня, 14:33
    Пост замгубернатора Курской области занял Максим Бесхмельницын
    Администрация Курской области сегодня сообщила о новом кадровом решении. Пост заместителя губернатора доверили директору курского филиала «Ростелекома» 40-летнему Максиму Бесхмельницыну. Депутат Курского городского собрания Бесхмельницын покинул депутатский корпус на минувшей неделе. Добавим, сегодня же врио губернатора Роман Старовойт подписал постановление, которое упраздняет должность первого заместителя губернатора. Этот пост на протяжении 18 лет занимал Александр Зубарев. 9 ноября он был досрочно уволен.

     

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