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    В Курскую область не пропустили санкционные колбасу и сыр из Украины

    Сегодня, 14:35
    В Курскую область не пропустили санкционные колбасу и сыр из Украины
    Сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска "Суджа" выявили запрещенную к ввозу в Россию продукцию. По данным ведомства, санкционные товары нашли в ручной клади у гражданки России, которая ехала из Украины. В багаже у нее было 17 кг колбасы и более 6 кг сливочного масла и сыра. Товар был произведен на Украине. Сопроводительные документы на продукты женщина предоставить не смогла. Ее привлекли к административной ответственности. Продукты изъяли и направили на изолированное хранение до принятия решения об утилизации. 

     

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