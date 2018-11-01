В Курскую область не пропустили санкционные колбасу и сыр из Украины

Сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска "Суджа" выявили запрещенную к ввозу в Россию продукцию. По данным ведомства, санкционные товары нашли в ручной клади у гражданки России, которая ехала из Украины. В багаже у нее было 17 кг колбасы и более 6 кг сливочного масла и сыра. Товар был произведен на Украине. Сопроводительные документы на продукты женщина предоставить не смогла. Ее привлекли к административной ответственности. Продукты изъяли и направили на изолированное хранение до принятия решения об утилизации.