"Авангард" на выезде минимально уступил "Ротору"

Курский «Авангард» 10 ноября в рамках 21-го тура Футбольной национальной лиги встречался в Волгограде с местным «Ротором». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче на счету нападающего волгоградцев Исламнура Абдулавова. Куряне пропустили в самой концовке встречи – на 90-й минуте. Это поражение не отразилось на турнирном положении «Авангарда». Команда Игоря Беляева осталась на третьей строчке в турнирной таблице с 36-ю очками. Следующую игру куряне проведут дома 14 ноября с подмосковными «Химками».