Пять курских баскетболисток получили вызов в сборную

Женская сборная России по баскетболу начала подготовку к двум заключительным отборочным матчам чемпионата Европы-2019. 17 ноября россиянки сыграют в гостях с Литвой, 21-го примут Венгрию. В национальную команду вызвали пять игроков из Курска. Это Наталья Жедик, Ксения Левченко, Анастасия Логунова и Наталья Анойкина, которые выступают за "Динамо", а также центровая "Инвенты" Елизавета Шабанова. Всего же в сборную России вызвали 16 баскетболисток. Сейчас наша команда занимает первое место в отборочной группе C, у нее 4 победы в 4-х встречах. В финальный турнир Евробаскета-2019 выйдут 14 команд - 8 победителей групп и 6-ть из 8-ми сборных, занявших вторые места.