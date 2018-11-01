Более 50 курян пожаловались в Роспотребнадзор на шум

В этом году в Роспотребнадзор поступили 53 жалобы от курян на шум. Как рассказали в ведомстве, провели более 250 измерений в мониторинговых контрольных точках. Максимальный уровень шума отмечается в зонах интенсивного движения автотранспорта. Все жалобы в Роспотребнадзоре проверили. Были предприняты меры административного воздействия в отношении 3 юридических лиц и 5 должностных лиц, 1 материал направлен в суд. Куряне могут пожаловаться на шум в жилище письменно в Роспотребнадзор по адресу 305004, Курск, ул. Ленина, 70 или, заполнив электронную форму на сайте ведомства.