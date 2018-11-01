поиск по сайту
 

    Более 50 курян пожаловались в Роспотребнадзор на шум

    Сегодня, 14:38
    Более 50 курян пожаловались в Роспотребнадзор на шум
    В этом году в Роспотребнадзор поступили 53 жалобы от курян на шум. Как рассказали в ведомстве, провели более 250 измерений в мониторинговых контрольных точках. Максимальный уровень шума отмечается в зонах интенсивного движения автотранспорта. Все жалобы в Роспотребнадзоре проверили. Были предприняты меры административного воздействия в отношении 3 юридических лиц и 5 должностных лиц, 1 материал направлен в суд. Куряне могут пожаловаться на шум в жилище письменно в Роспотребнадзор по адресу 305004, Курск, ул. Ленина, 70 или, заполнив электронную форму на сайте ведомства. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама