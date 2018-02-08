Почти 20 водителей попались нетрезвыми за рулем

В минувшие выходные дорожные инспекторы ловили нетрезвых автомобилистов. С 9 по 11 ноября в Курской области были задержаны 17 водителей, которые находились в состоянии опьянения. 6 отказались от медосвидетельствования. 6 водителей задержаны за повторное нарушение, за него предусмотрена уже уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного – 102.

Ранее мы рассказывали о смертельном ДТП в Курчатове. Вечером 10 ноября на переходе иномарка сбила пенсионера. Выяснилось, что 33-летний водитель "Рено Меган" был пьян. 62-летний пострадавший скончался при транспортировке в больницу.