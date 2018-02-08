поиск по сайту
 

    Почти 20 водителей попались нетрезвыми за рулем

    Сегодня, 15:54
    Почти 20 водителей попались нетрезвыми за рулем
    В минувшие выходные дорожные инспекторы ловили нетрезвых автомобилистов. С 9 по 11 ноября в Курской области были задержаны 17 водителей, которые находились в состоянии опьянения. 6 отказались от медосвидетельствования. 6 водителей задержаны за повторное нарушение, за него предусмотрена уже уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного – 102.
    Ранее мы рассказывали о смертельном ДТП в Курчатове. Вечером 10 ноября на переходе иномарка сбила пенсионера. Выяснилось, что 33-летний водитель "Рено Меган" был пьян. 62-летний пострадавший скончался при транспортировке в больницу.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама