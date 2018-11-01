Курянин, находящийся в розыске, попался на краже ножей

На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что в магазине, расположенном на улице Карла Маркса, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина пытался вынести, не оплатив, дорогостоящие ножи. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника на выходе из торговой точки. Задержанным оказался 29-летний курянин, который находился в местном розыске по подозрению в создании наркопритонов.



