Курская областная Дума утвердила проект бюджета

Сегодня депутаты Курской областной Думы утвердили проект бюджета на ближайшие три года. В следующем году объём доходов областного бюджета планируется на сумму почти в 50 миллиардов рублей. Столько же расходов. Большую часть, а это свыше 30-ти миллиардов рублей, потратят на социальную сферу. Это не окончательные цифры. Еще будут вноситься изменения с учетом распределения средств федерального бюджета. Госдума рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе.

- Я думаю, порядка 3,5 миллиардов рублей мы еще получим и вместе с депутатами распределим, — сказала замгубернатора Валентина Нордстрем.



