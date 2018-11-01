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    Курская областная Дума утвердила проект бюджета

    Сегодня, 16:36
    Курская областная Дума утвердила проект бюджета
    Сегодня депутаты Курской областной Думы утвердили проект бюджета на ближайшие три года. В следующем году объём доходов областного бюджета планируется на сумму почти в 50 миллиардов рублей. Столько же расходов. Большую часть, а это свыше 30-ти миллиардов рублей, потратят на социальную сферу. Это не окончательные цифры. Еще будут вноситься изменения с учетом распределения средств федерального бюджета. Госдума рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе.
    - Я думаю, порядка 3,5 миллиардов рублей мы еще получим и вместе с депутатами распределим, — сказала замгубернатора Валентина Нордстрем.

     

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